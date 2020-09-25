14:44  25 вересня
ЗМІ показали санаторій, в якому відпочиває Зеленський на Закарпатті
17:01  25 вересня
У Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року – Третьякова
17:59  25 вересня
Ситуація в ООС: бойовики обстріляли Авдіїівку
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2020, 12:08 17

ЦВК зареєструвала сімох кандидатів на посаду мера Одеси

25 вересня 2020, 12:08 17
Читайте также на русском языке
24 вересня завершився термін подачі документів для їхньої реєстрації
24 вересня завершився термін подачі документів для їхньої реєстрації
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Одеська територіальна виборча комісія зареєструвала сімох кандидатів на крісло мера Одеси.

Відповідні постанови опубліковані на сайті Одеської територіальної виборчої комісії, передає RegioNews.

За даними ТВК, три кандидати йдуть від партій, четверо — самовисуванці.

Зокрема, кандидатами в мери були зареєстровані:

  • Моріс Ібрагім (самовисування);
  • Михайло Кузаконь (самовисування);
  • Олег Філімонов ("Слуга народу");
  • Геннадій Труханов ("Довіряй ділам");
  • Станіслав Домбровський (самовисування);
  • Сергій Калінчук ("За майбутнє");
  • Юрій Печерський (самовисування).

Нагадаємо, Труханов лідирує в гонці за крісло мера Одеси, на другому місці нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Філімонов від "Слуги народу" — третій.

Одеса горсовет ЦВК Місцеві вибори Кандидат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кличко хоче завести до Київради ще одного боксера
25 вересня 2020, 11:36
Олександр Фельдман зареєструвався кандидатом в мери Харкова
25 вересня 2020, 11:36
Філатов назвав свого головного суперника на виборах мера в Дніпрі
25 вересня 2020, 10:22
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Всі публікації »
Віктор Таран
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Всі блоги »