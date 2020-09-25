ЦВК зареєструвала сімох кандидатів на посаду мера Одеси

24 вересня завершився термін подачі документів для їхньої реєстрації

24 вересня завершився термін подачі документів для їхньої реєстрації

Фото: flickr

Відповідні постанови опубліковані на сайті Одеської територіальної виборчої комісії, передає RegioNews.

За даними ТВК, три кандидати йдуть від партій, четверо — самовисуванці.

Зокрема, кандидатами в мери були зареєстровані:

Моріс Ібрагім (самовисування);

Михайло Кузаконь (самовисування);

Олег Філімонов ("Слуга народу");

Геннадій Труханов ("Довіряй ділам");

Станіслав Домбровський (самовисування);

Сергій Калінчук ("За майбутнє");

Юрій Печерський (самовисування).

Нагадаємо, Труханов лідирує в гонці за крісло мера Одеси, на другому місці нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Філімонов від "Слуги народу" — третій.