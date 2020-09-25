ЦВК зареєструвала сімох кандидатів на посаду мера Одеси
24 вересня завершився термін подачі документів для їхньої реєстрації
24 вересня завершився термін подачі документів для їхньої реєстрації
Одеська територіальна виборча комісія зареєструвала сімох кандидатів на крісло мера Одеси.
Відповідні постанови опубліковані на сайті Одеської територіальної виборчої комісії, передає RegioNews.
За даними ТВК, три кандидати йдуть від партій, четверо — самовисуванці.
Зокрема, кандидатами в мери були зареєстровані:
- Моріс Ібрагім (самовисування);
- Михайло Кузаконь (самовисування);
- Олег Філімонов ("Слуга народу");
- Геннадій Труханов ("Довіряй ділам");
- Станіслав Домбровський (самовисування);
- Сергій Калінчук ("За майбутнє");
- Юрій Печерський (самовисування).
Нагадаємо, Труханов лідирує в гонці за крісло мера Одеси, на другому місці нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Філімонов від "Слуги народу" — третій.
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