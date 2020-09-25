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25 вересня 2020, 10:24 19

Черги з фур на Закарпатті: Зеленський доручив добудувати пункт пропуску

25 вересня 2020, 10:24 19
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Президент перебуває в області з робочим візитом
Президент перебуває в області з робочим візитом
Фото: Офіс президента
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Міжнародний автомобільний пункт пропуску “Ужгород – Вишнє Нємецьке” на українсько-словацькому кордоні має бути включений до програми “Велике будівництво”.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Закарпатської області, передає RegioNews.

Зокрема, повертаючись в Україну зі Словаччини, Зеленський зауважив багатокілометрові черги фур.

За словами голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеко, черги виникли через те, що на пункті пропуску з боку Словаччини зламався сканер, і тепер пропускна спроможність пункту впала до п'яти вантажівок на годину.

Я не розумію, чому такі питання не можуть вирішити? У нас люди стоять на кордоні шість діб”, – сказав Зеленський.

Він поставив завдання уряду та профільним відомствам вирішити питання автомобільних черг на всіх українських пунктах пропуску, де вони спостерігаються.

Зеленський наголосив, що пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке” необхідно добудувати до наступного року.

Нагадаємо, Зеленський прибув на Закарпаття, востаннє президент відвідував область 9 травня під час урочистостей до Дня перемоги.

Володимир Зеленський кордон Ужгород Закарпаття президент Пункти пропуску
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