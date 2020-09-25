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25 вересня 2020, 12:53 19

Мер Дніпра Філатов звинуватив "Голос" у продажі виборчих квот

25 вересня 2020, 12:53 19
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Доказів, які б підтверджували цю інформацію, Філатов не опублікував
Доказів, які б підтверджували цю інформацію, Філатов не опублікував
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Мер Дніпра Борис Філатов звинуватив місцевий осередок партії "Голос” у продажі квот в територіальній виборчій комісії адвокатам, які пов'язані з місцевим бізнесменом Олександром Петровським.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Максимально огидно в цій компанії виглядає партія Вакарчука "Голос" яка поставила кандидатом від своєї партії медіа-менеджера Коломойського, а свої квоти в ТВК віддала адвокатам кримінального авторитета "Наріка", - написав мер Дніпра.

Як зазначають місцеві ЗМІ, мова може йти про сімейство адвокатів Текутьєвих, яких на початку вересня партія "Голос" призначила у ТВК.

Нагадаємо, Філатов назвав свого головного суперника на виборах мера в Дніпрі, за його словами, як і в 2015 році, це Олександр Вілкул.

Борис Філатов Голос Місцеві вибори Дніпро комісія
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