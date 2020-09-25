Местные выборы: Зеленский назвал особенность для регионов

Он представил Стратегию развития Закарпатской области

Он представил Стратегию развития Закарпатской области

Фото: Офис президента

Будущие местные выборы 25 октября будут едва ли не самым определяющими для каждого региона за всю историю в связи с децентрализацией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время презентации Стратегии развития области, передает RegioNews.

Я хочу, чтобы все граждане Украины поняли: местные выборы 25 октября чуть ли не впервые в истории Украины будут столь определяющими для будущего каждого региона", - сказал Зеленский.

Он добавил, что на местных выборах украинцы будут избирать власть, которая благодаря децентрализации получит гораздо больше денег и полномочий.

Поэтому, пожалуйста, не пожалейте своего времени 25 октября, чтобы потом не жалеть следующие пять лет", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский прибыл на Закарпатье, последний раз президент посещал область 9 мая во время торжеств ко Дню победы.