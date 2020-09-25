Антикорупційна рада Зеленського не працює вже більше року - експерти

Рада не провела жодного засідання від липня 2019 року

Рада не провела жодного засідання від липня 2019 року

Фото: Економічна правда

Національна рада з питань антикорупційної політики, яку очолив президент Володимир Зеленський, не збиралася з липня 2019 року.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листування з Офісом президента, інформує RegioNews.

Зокрема у травні стало відомо, що Національна антикорупційна рада фактично не працює. З травня по вересень Нацрада також не збиралася, зауважили експерти.

За інформацією, наданою Директоратом з питань юстиції та правоохоронної діяльності ОПУ, протягом запитуваного періоду засідань Національної ради з питань антикорупційної політики не проводилося", - йдеться в останній відповіді ОПУ.

Як відомо, у червні 2020 року в антикорупційній Нацраді відбулися кадрові зміни .

Зеленський самостійно очолив раду і ввів туди очільника МВС Арсена Авакова, главу СБУ Івана Баканова, секретаря РНБО Олексія Данілова, керівницю Офісу генпрокурора Ірину Венедіктову (за згодою), керівника НАЗК Олександра Новікова, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та першого віцеспікера Руслана Стефанчука (за згодою), очільника НАБУ Артема Ситника, керівника САП Назара Холодницького (за згодою) та інших. Однак, в оновленому складі Нацрада досі не засідала.

Нагадаємо, Антикорупційну стратегію Кабміну зареєстрували у Верховній Раді.