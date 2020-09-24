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24 вересня 2020, 21:45 3

Зеленський прибув на Закарпаття: що у програмі візиту президента

24 вересня 2020, 21:45 3
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Він пробуде там два дні
Він пробуде там два дні
Офіс президента
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У четвер, 24 вересня, розпочалася дводенна робоча поїздка президента України Володимира Зеленського до Закарпатської області.

Про це передає RegioNews із посиланням пресслужбу ОП.

Зазначається, що глава держави проінспектує перебіг реконструкції автомобільного пункту пропуску на державному кордоні та ознайомиться з проектом відновлення Міжнародного аеропорту "Ужгород".

"Також президент огляне капітальний ремонт медичного закладу та ознайомиться зі станом реалізації Національної програми "Велике будівництво" на Закарпатті", - повідомили в Офісі президента.

Водночас Зеленський візьме участь у представленні проекту Стратегії розвитку Закарпатської області до 2027 року.

Крім цього, глава держави побуває на місцевому виробництві та проведе зустріч з представниками провідних компаній Закарпаття.

Також запланований огляд президентом об’єктів культурної сфери та пам’яток архітектури у регіоні, які можуть бути привабливими для туристів.

Нагадаємо, що востаннє президент відвідував Закарпатську область 9 травня під час урочистостей до Дня перемоги.

стратегія розвиток Закарпаття президент візит
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