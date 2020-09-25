Мэр Днепра Филатов обвинил "Голос" в продаже избирательных квот
Доказательств, подтверждающих эту информацию, Филатов не опубликовал
Доказательств, подтверждающих эту информацию, Филатов не опубликовал
Мэр Днепра Борис Филатов обвинил местную организацию партии "Голос" в продаже квот в территориальной избирательной комиссии адвокатам, связанных с местным бизнесменом Александром Петровским.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
Максимально противно в этой компании выглядит партия Вакарчука "Голос", которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского, а свои квоты в ТИК отдала адвокатам криминального авторитета "Нарика", - написал мэр Днепра.
Как отмечают местные СМИ, речь может идти о семействе адвокатов Текутьевих, которых в начале сентября партия "Голос" назначила в ТИК.
Напомним, Филатов назвал своего основного конкурента на выборах мэра в Днепре, по его словам, как и в 2015 году, это Александр Вилкул.
ЦИК зарегистрировала семь кандидатов на пост мэра ОдессыВсе новости »
25 сентября 2020, 12:08Кличко хочет завести в Киевсовет еще одного боксера
25 сентября 2020, 11:36Здолбуновская ТИК отказала в регистрации всех кандидатов от "Слуги народа"
25 сентября 2020, 10:38
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц