Мэр Днепра Филатов обвинил "Голос" в продаже избирательных квот

Доказательств, подтверждающих эту информацию, Филатов не опубликовал

Доказательств, подтверждающих эту информацию, Филатов не опубликовал

Мэр Днепра Борис Филатов обвинил местную организацию партии "Голос" в продаже квот в территориальной избирательной комиссии адвокатам, связанных с местным бизнесменом Александром Петровским.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Максимально противно в этой компании выглядит партия Вакарчука "Голос", которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского, а свои квоты в ТИК отдала адвокатам криминального авторитета "Нарика", - написал мэр Днепра.

Как отмечают местные СМИ, речь может идти о семействе адвокатов Текутьевих, которых в начале сентября партия "Голос" назначила в ТИК.

Напомним, Филатов назвал своего основного конкурента на выборах мэра в Днепре, по его словам, как и в 2015 году, это Александр Вилкул.