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25 сентября 2020, 12:53 17

Мэр Днепра Филатов обвинил "Голос" в продаже избирательных квот

25 сентября 2020, 12:53 17
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Доказательств, подтверждающих эту информацию, Филатов не опубликовал
Доказательств, подтверждающих эту информацию, Филатов не опубликовал
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українською мовою

Мэр Днепра Борис Филатов обвинил местную организацию партии "Голос" в продаже квот в территориальной избирательной комиссии адвокатам, связанных с местным бизнесменом Александром Петровским.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Максимально противно в этой компании выглядит партия Вакарчука "Голос", которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского, а свои квоты в ТИК отдала адвокатам криминального авторитета "Нарика", - написал мэр Днепра.

Как отмечают местные СМИ, речь может идти о семействе адвокатов Текутьевих, которых в начале сентября партия "Голос" назначила в ТИК.

Напомним, Филатов назвал своего основного конкурента на выборах мэра в Днепре, по его словам, как и в 2015 году, это Александр Вилкул.

Борис Филатов Голос Местные выборы Днепр комиссия
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