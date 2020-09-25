Філатов назвав свого головного суперника на виборах мера в Дніпрі
Мер Дніпра Борис Філатов назвав ім'я свого головного суперника в передвиборній боротьбі за посаду голови міста.
Про це Філатов написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
На думку політика, всі інші кандидати "виглядають смішно і жалюгідно".
Я і Вілкул. Всі решта виглядають смішно і жалюгідно. Олександр Юрійович - сильний і гідний суперник. Ну що ж, я готовий прийняти виклик також, як і в 2015", - зазначив мер Дніпра.
У Дніпрі, як і у всій Україні, 24 вересня було закінчено прийом документів кандидатів, які хотіли балотуватися в мери.
Нагадаємо, що в 2015 році основними кандидатами на пост тоді ще Дніпропетровська за результатами першого туру лідерами були Олександр Вілкул (37,5%) і Борис Філатов (35,3%). Різниця між ними була більше 7000 голосів. А в другому турі з різницею майже на 7,5% переміг Борис Філатов.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі напали на мера міста Філатова, його облили зеленкою.