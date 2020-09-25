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25 вересня 2020, 11:36 13

Кличко хоче завести до Київради ще одного боксера

25 вересня 2020, 11:36 13
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Боксер Максим Бурсак заявив про своє рішення стати депутатом
Боксер Максим Бурсак заявив про своє рішення стати депутатом
Фото: Facebook
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Український боксер у середній ваговій категорії Максим Бурсак під час місцевих виборів буде балотуватися до Київради від партії "Удар" Віталія Кличка.

Про це Бурсак повідомив у Instagram, передає RegioNews.

Вчора я офіційно став кандидатом в депутати міськради від партії "Удар" Віталія Кличка. Спасибі меру за надану довіру, я не підведу", — написав він.

Бурсак розповів, що буде балотуватися в Дарницькому районі.

Максим Бурсак — володар титулів IBF Youth (2008-2009), інтерконтинентального чемпіона WBO (2010-2012), чемпіона WBA Continental (2013) в середній вазі. Він провів 43 бої, здобув 35 перемог, 16 з яких — нокаутом. Також Бурсак програв 6 боїв, ще 2 поєдинки закінчилися внічию.

Нагадаємо, 24 вересня Кличко закрив останнє засідання Київради 8-го скликання.

Київрада Місцеві вибори Віталій Кличко бокс вибори УДАР
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