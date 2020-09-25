Олександр Фельдман зареєструвався кандидатом в мери Харкова

Про це сам Олександр Фельдман написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Як і планував, вчора подав документи для реєстрації кандидатом на посаду харківського міського голови. Впевнений, що разом з моєю командою, разом з усіма харків'янами ми зможемо зробити рідний Харків кращим, зробити його дійсно комфортним для життя людей", - розповів Фельдман.