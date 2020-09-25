Олександр Фельдман зареєструвався кандидатом в мери Харкова
Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За Життя», власник найбільшого в Україні ринку «Барабашово» Олександр Фельдман подав документи до ТВК для реєстрації кандидатом на посаду міського голови.
Про це сам Олександр Фельдман написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.
Як і планував, вчора подав документи для реєстрації кандидатом на посаду харківського міського голови. Впевнений, що разом з моєю командою, разом з усіма харків'янами ми зможемо зробити рідний Харків кращим, зробити його дійсно комфортним для життя людей", - розповів Фельдман.
Як і планував, вчора подав документи для реєстрації кандидатом на посаду харківського міського голови. Упевнений, що...Опубліковано Олександром Фельдманом П'ятниця, 25 вересня 2020 р.
Нагадаємо, Геннадія Кернеса висунули балотуватися в мери Харкова.