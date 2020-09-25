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25 вересня 2020, 11:36 13

Олександр Фельдман зареєструвався кандидатом в мери Харкова

25 вересня 2020, 11:36 13
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Нардепа висунула партія "ОПЗЖ"
Нардепа висунула партія "ОПЗЖ"
Фото: Facebook
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Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За Життя», власник найбільшого в Україні ринку «Барабашово» Олександр Фельдман подав документи до ТВК для реєстрації кандидатом на посаду міського голови.

Про це сам Олександр Фельдман написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Як і планував, вчора подав документи для реєстрації кандидатом на посаду харківського міського голови. Впевнений, що разом з моєю командою, разом з усіма харків'янами ми зможемо зробити рідний Харків кращим, зробити його дійсно комфортним для життя людей", - розповів Фельдман.

Як і планував, вчора подав документи для реєстрації кандидатом на посаду харківського міського голови. Упевнений, що...

Опубліковано Олександром Фельдманом П'ятниця, 25 вересня 2020 р.

Нагадаємо, Геннадія Кернеса висунули балотуватися в мери Харкова.

Михайло Добкін буде балотуватися на посаду мера Харкова.

вибори мер ОПЗЖ Харьків Кандидат Олександр Фельдман реєстрація
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