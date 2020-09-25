Суд дозволив Тетяні Чорновол вільно пересуватись країною

Відбулося засідання із зміни запобіжного заходу для екснардепа

Відбулося засідання із зміни запобіжного заходу для екснардепа

Фото: Facebook

Суд змінив запобіжний захід для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила адвокат Ірина Кузіна, передає RegioNews.

За її словами, питання зміни запобіжного заходу розглядалося вчора, 24 вересня.

Чорновол змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання. Був наданий перелік свідків, з якими вона не може спілкуватися. Щодо території спілкування – вона необмежена по Україні, лише за кордон не може виїжджати”, - сказала Кузіна.

Нагадаємо, ДБР повідомило народному депутату Тетяні Чорновол про підозру у навмисному вбивстві в результаті підпалу партійного офісу "Партії регіонів" в 2014 році.

10 квітня ДБР провело обшуки в будинку депутатки, під час якого вилучено речі, які "мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, патрони".

16 квітня суд відправив Тетяну Чорновол під домашній арешт.