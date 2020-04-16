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16 квітня 2020, 18:51 5

Суд відправив Тетяну Чорновол під домашній арешт

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16 квітня 2020, 18:51 5
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Фото:facebook:iryna.gerashchenko
Чорновол підозрюють "в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині"

Печерський районний суд Києва відправив екснардепку Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній на два місяці, повідомляє RegioNews.

Суддя Сергій Вовк задовольнив клопотання прокуратури, Чорновол повинна залишатися вдома до 8 червня. Крім того, вона повинна прибувати на перший виклик слідчого, не покидати місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками та здати документи для виїзду за кордон.

"Місяць сиділа вдома, тому що карантин, а тепер ще два місяці - тому що під арештом", - сказала Чорновол, реагуючи на рішення суду.

Нагадуємо, Тетяні Чорновол відмовили у відводі судді Печерського райсуду Сергія Вовка.

Як повідомлялось раніше, 10 квітня ДБР провело обшуки в будинку депутки, під час якого вилучено речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої".


суд Київ Майдан Партія регіонів Тетяна Чорновол Печерський суд
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