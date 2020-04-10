Державне бюро розслідувань повідомило народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу партійного офісу "Партії регіонів" у 2014 році

Державне бюро розслідувань повідомило народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу партійного офісу "Партії регіонів" у 2014 році

Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише RegioNews.

"Слідчі ДБР повідомили про підозру народному депутату України VIII скликання. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у ДБР, 18 лютого 2014 року Чорновол керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі на вулиці Липській у центрі Києва, в якій розташовувався офіс однієї з політичних партій.

"Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у приміщенні партійного офісу", - пишуть у бюро.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 10 квітня ДБР провело обшуки в будинку депутки, під час якого вилучено речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої".

У разі доведення вини підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.