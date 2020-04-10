ДБР повідомило Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві
Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише RegioNews.
"Слідчі ДБР повідомили про підозру народному депутату України VIII скликання. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували у ДБР, 18 лютого 2014 року Чорновол керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі на вулиці Липській у центрі Києва, в якій розташовувався офіс однієї з політичних партій.
"Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у приміщенні партійного офісу", - пишуть у бюро.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 10 квітня ДБР провело обшуки в будинку депутки, під час якого вилучено речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої".
У разі доведення вини підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
- 13:08 10 квітня ДБР повідомило Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві
- 12:59 10 квітня У Харкові двоє на велосипедах підірвали банкомат і викрали майже 2 млн гривень
- 12:48 10 квітня У райцентрах Львівщини вчителям урізали зарплату, а мерію відправили у неоплачувану відпустку
- 12:09 10 квітня Комісія МОЗ перевіряє летальні випадки від коронавірусу на Івано-Франківщині
- 11:41 10 квітня Пожежа в Чорнобилі: горять три лісництва, радіаційний фон в нормі
- 11:37 10 квітня Хворих на COVID-19 не лікували: в Харківській області коронавірус підозрюють у дев'ятьох медиків
- 18:59 09 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
- 09:39 03 квітня Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
- 10:22 03 квітня Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка