На хабарі затримали одного із прокурорів Дніпропетровщини

Вимагав 25 тисяч гривень

Вимагав 25 тисяч гривень

Фото: pgo.gov.ua

У Дніпропетровській області викрили прокурора, який вимагав хабар у розмірі 25 тисяч гривень за активізування досудового розслідування.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Викрито прокурора однієї з місцевих прокуратур Дніпропетровської області на одержанні неправомірної вигоди у сумі 25 тис грн (ч. 3 ст.368 КК України)”, - сказано у повідомленні.

За даними слідства, прокурор, будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство), вимагав у особи грошові кошти за сприяння у реалізації її прав, як учасника кримінального провадження. Також за винагороду він обіцяв активізувати досудове розслідування.

Прокурора затримано у порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Раніше повідомлялось, що оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України затримали у Краматорську співробітника Служби за вимагання хабара.