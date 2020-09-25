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25 вересня 2020, 08:44 8

На хабарі затримали одного із прокурорів Дніпропетровщини

25 вересня 2020, 08:44 8
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Вимагав 25 тисяч гривень
Вимагав 25 тисяч гривень
Фото: pgo.gov.ua
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У Дніпропетровській області викрили прокурора, який вимагав хабар у розмірі 25 тисяч гривень за активізування досудового розслідування.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Викрито прокурора однієї з місцевих прокуратур Дніпропетровської області на одержанні неправомірної вигоди у сумі 25 тис грн (ч. 3 ст.368 КК України)”, - сказано у повідомленні.

За даними слідства, прокурор, будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство), вимагав у особи грошові кошти за сприяння у реалізації її прав, як учасника кримінального провадження. Також за винагороду він обіцяв активізувати досудове розслідування.

Прокурора затримано у порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Раніше повідомлялось, що оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України затримали у Краматорську співробітника Служби за вимагання хабара.

Офіс генпрокурора прокурор хабар кримінальна справа закон
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