Суд разрешил Татьяне Чорновол свободно передвигаться по стране

Состоялось заседание по изменению меры пресечения для экс-нардепа

Состоялось заседание по изменению меры пресечения для экс-нардепа

Фото: Facebook

Суд изменил меру пресечения для бывшего народного депутата Татьяны Черновол из ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила адвокат Ирина Кузина, передает RegioNews.

По ее словам, вопрос изменения меры пресечения рассматривался вчера, 24 сентября.

Чорновил изменили меру пресечения на личное обязательство. Был предоставлен перечень свидетелей, с которыми она не может общаться. По поводу территории общения - она не ​​ограничена по Украине, только за границу не может выезжать", - сказала Кузина.

Напомним, ГБР сообщило народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году.

10 апреля ГБР провело обыски в доме депутатки, во время которого изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".

16 апреля суд отправил Татьяну Чорновол под домашний арест.