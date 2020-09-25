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25 вересня 2020, 10:04 4

У Львові оголосили підозру злочинцю, причетному до згвалтування щонайменше 11 дівчаток

25 вересня 2020, 10:04 4
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Фото: 112 канал
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У Львові слідчі повідомили про підозру зловмиснику, причетному до розбещування та зґвалтування малолітніх дівчат віком від 11 до 14 років.

Про це пише Regionews з посиланням на ГУ Нацполіції Львівської області.

Зловмисника викрили слідчі відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя і здоров’я особи. Ним виявися 46-річний львів’янин, на той час керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів.

Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні - молоді жінки. Але у той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотіли згадувати ці події – і їх можна зрозуміти. Проте правоохоронці зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні 11 злочинів", - зазначив очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

У Львові слідчі повідомили про підозру зловмиснику, причетному до розбещування та зґвалтування малолітніх дівчат Як...

Опубліковано Поліція Львівської області Четвер, 24 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у Львові викрили конвертцентр, через який вкрали 90 мільонів гривень .

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