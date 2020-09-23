ДБР хоче змінити запобіжний захід Тетяні Чорновіл

Судове засідання має відбутися завтра в Печерському райсуді Києва

Судове засідання має відбутися завтра в Печерському райсуді Києва

Фото: скрін відео

Народний депутат попереднього скликання Тетяна Чорновіл повідомила, що в ДБР хочуть їй змінити запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Відповідні скрінкопії клопотання вона виклала на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Також в ДБР, згідно з текстом клопотання, хочуть заборонити Чорновіл спілкуватися з Антоном Яценком, Дмитром Кучером, Віталієм Даценко; і зобов'язати Чорновіл здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон.

Також Чорновіл хочуть зобов'язати не відвідувати приміщення колишнього центрального офісу Партії регіонів у Києві за адресою Липська, 10.

Завтра у Печерському суді о 15.00 мені знову будуть обирати чи то знімати запобіжний захід. Адже, дякуючи КПК Портнова,... Опубліковано Тетяною Чорновол Середа, 23 вересня 2020 р.

Нагадаємо, ДБР повідомило народному депутату Тетяні Чорновол про підозру у навмисному вбивстві в результаті підпалу партійного офісу "Партії регіонів" в 2014 році.

10 квітня ДБР провело обшуки в будинку депутатки, під час якого вилучено речі, які "мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, патрони".

16 квітня суд відправив Тетяну Чорновол під домашній арешт.