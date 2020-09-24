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24 вересня 2020, 15:03 3

Прогресує щодня: німецькі медики розповіли про стан Кернеса

24 вересня 2020, 15:03 3
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Був оприлюднений висновок із німецької лікарні
Був оприлюднений висновок із німецької лікарні
Фото: УНІАН
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Стан здоров’я мера Харкова Геннадія Кернеса, який після захворювання COVID-19 перебуває на лікуванні у німецькій клініці "Шаріте", поліпшується кожен день.

Про це в Telegram повідомив соратник Кернеса Павло Фукс, передає RegioNews.

Він оприлюднив медичний висновок від директора клініки "Шаріте", в якому йдеться про покращення стану здоров’я Кернеса.

За словами Фукса, він опублікував документ, "щоб припинити чутки і плітки навколо стану здоров'я Кернеса”.

Шановні пані та панове, Геннадій Кернес з Харкова (Україна) знаходиться у нас на лікуванні. Він прогресує кожен день, і ми сподіваємося на його повне одужання. З повагою, професор, директор клініки Норберт Сутторп", - йдеться у висновку.

Нагадаємо, соратники Кернеса заявляють, що він скоро повернеться до Харкова, життю мера Харкова вже нічого не загрожує.

коронавірус Німеччина Харьків лікування Геннадій Кернес
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