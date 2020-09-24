Прогресує щодня: німецькі медики розповіли про стан Кернеса

Був оприлюднений висновок із німецької лікарні

Був оприлюднений висновок із німецької лікарні

Фото: УНІАН

Стан здоров’я мера Харкова Геннадія Кернеса, який після захворювання COVID-19 перебуває на лікуванні у німецькій клініці "Шаріте", поліпшується кожен день.

Про це в Telegram повідомив соратник Кернеса Павло Фукс, передає RegioNews.

Він оприлюднив медичний висновок від директора клініки "Шаріте", в якому йдеться про покращення стану здоров’я Кернеса.

За словами Фукса, він опублікував документ, "щоб припинити чутки і плітки навколо стану здоров'я Кернеса”.

Шановні пані та панове, Геннадій Кернес з Харкова (Україна) знаходиться у нас на лікуванні. Він прогресує кожен день, і ми сподіваємося на його повне одужання. З повагою, професор, директор клініки Норберт Сутторп", - йдеться у висновку.

Нагадаємо, соратники Кернеса заявляють, що він скоро повернеться до Харкова, життю мера Харкова вже нічого не загрожує.