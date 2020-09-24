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24 сентября 2020, 15:03 2

Прогрессирует каждый день: немецкие медики рассказали о состоянии Кернеса

24 сентября 2020, 15:03 2
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Был обнародован вывод из немецкой больницы
Был обнародован вывод из немецкой больницы
Фото: УНАН
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Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который после заболевания COVID-19 находится на лечении в немецкой клинике "Шарите", улучшается каждый день.

Об этом в Telegram сообщил соратник Кернеса Павел Фукс, передает RegioNews.

Он обнародовал медицинское заключение от директора клиники "Шарите", в котором говорится об улучшении состояния здоровья Кернеса.

По словам Фукса, он опубликовал документ, "чтобы прекратить слухи и сплетни вокруг состояния здоровья Кернеса".

Уважаемые дамы и господа, Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление. С уважением, профессор, директор клиники Норберт Сутторп", - говорится в заключении.

Напомним, соратники Кернеса заявляют, что он скоро вернется в Харьков, жизни мэра Харькова уже ничего не угрожает.

коронавирус Германия Харьков лечение Геннадий Кернес
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