Прогрессирует каждый день: немецкие медики рассказали о состоянии Кернеса

Был обнародован вывод из немецкой больницы

Был обнародован вывод из немецкой больницы

Фото: УНАН

Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который после заболевания COVID-19 находится на лечении в немецкой клинике "Шарите", улучшается каждый день.

Об этом в Telegram сообщил соратник Кернеса Павел Фукс, передает RegioNews.

Он обнародовал медицинское заключение от директора клиники "Шарите", в котором говорится об улучшении состояния здоровья Кернеса.

По словам Фукса, он опубликовал документ, "чтобы прекратить слухи и сплетни вокруг состояния здоровья Кернеса".

Уважаемые дамы и господа, Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление. С уважением, профессор, директор клиники Норберт Сутторп", - говорится в заключении.

Напомним, соратники Кернеса заявляют, что он скоро вернется в Харьков, жизни мэра Харькова уже ничего не угрожает.