18:32  24 вересня
Київ повернувся до жовтої, а Тернопіль – до червоної зону карантину
18:00  24 вересня
Син Кернеса йде першим номером до Харківської облради від блоку "Успішний Харків"
18:14  24 вересня
На Донбасі від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2020, 14:01 8

"Викрадення” офіцера ЗСУ в Сумах відбувалось в рамках планових навчань - поліція

24 вересня 2020, 14:01 8
Читайте также на русском языке
Інформація про нібито викрадення офіцера потрапила в ЗМІ випадково
Інформація про нібито викрадення офіцера потрапила в ЗМІ випадково
Фото: smr.gov.ua
Читайте также
на русском языке

У Сумах "викрадення" полковника Збройних сил України Юрія Полоуса з гуртожитку було організоване в рамках планових навчань.

Про це агентству РБК-Україна розповів старший інспектор відділу комунікації ГУ Нацполіції у Сумській області Володимир Крупецьких, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, поліція проводила навчання спільно з військовослужбовцями та Службою безпеки України.

Була така інформація у ЗМІ. Поспішили, видали, але ні в кого не запитали. Це планові навчання, спільні з військовослужбовцями, СБУ і з поліцією. У рамках цих навчань (було викрадення, - ред.). А насправді викрадення не було. Це все навчання", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з гуртожитку у Сумах невідомі, представившись співробітниками СБУ, викрали полковника ЗСУ.

СБУ учения Суми ЗСУ викрадення гуртожиток
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві за порушення карантину оштрафували 40 директорів гуртожитків
24 вересня 2020, 13:05
У Краматорську співробітника СБУ зловили на хабарі
24 вересня 2020, 12:09
На території лісгоспу Рівненщини блокували незаконний видобуток бурштину
24 вересня 2020, 11:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »