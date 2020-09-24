"Викрадення” офіцера ЗСУ в Сумах відбувалось в рамках планових навчань - поліція

Про це агентству РБК-Україна розповів старший інспектор відділу комунікації ГУ Нацполіції у Сумській області Володимир Крупецьких, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, поліція проводила навчання спільно з військовослужбовцями та Службою безпеки України.

Була така інформація у ЗМІ. Поспішили, видали, але ні в кого не запитали. Це планові навчання, спільні з військовослужбовцями, СБУ і з поліцією. У рамках цих навчань (було викрадення, - ред.). А насправді викрадення не було. Це все навчання", - сказав він.