"Викрадення” офіцера ЗСУ в Сумах відбувалось в рамках планових навчань - поліція
У Сумах "викрадення" полковника Збройних сил України Юрія Полоуса з гуртожитку було організоване в рамках планових навчань.
Про це агентству РБК-Україна розповів старший інспектор відділу комунікації ГУ Нацполіції у Сумській області Володимир Крупецьких, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, поліція проводила навчання спільно з військовослужбовцями та Службою безпеки України.
Була така інформація у ЗМІ. Поспішили, видали, але ні в кого не запитали. Це планові навчання, спільні з військовослужбовцями, СБУ і з поліцією. У рамках цих навчань (було викрадення, - ред.). А насправді викрадення не було. Це все навчання", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з гуртожитку у Сумах невідомі, представившись співробітниками СБУ, викрали полковника ЗСУ.