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24 сентября 2020, 14:01 6

"Похищение" офицера ВСУ в Сумах происходило в рамках плановых учений - полиция

24 сентября 2020, 14:01 6
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Информация о якобы похищении офицера попала в СМИ случайно
Информация о якобы похищении офицера попала в СМИ случайно
Фото: smr.gov.ua
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В Сумах "похищение" полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса из общежития было организовано в рамках плановых учений.

Об этом агентству РБК-Украина рассказал старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, полиция проводила учения совместно с военнослужащими и Службой безопасности Украины.

Была такая информация в СМИ. Поспешили, выдали, но ни у кого не спросили. Это плановые учения, общие с военнослужащими, СБУ и с полицией. В рамках этих учений (было похищение, - ред.). А на самом деле похищения не было. Это все учения", - сказал он.

Напомним, ранеее сообщалось, что из общежития в Сумах неизвестные, представившись сотрудниками СБУ, похитили полковника ВСУ.

СБУ учения Сумы ВСУ похищение общежитие
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