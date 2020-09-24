"Похищение" офицера ВСУ в Сумах происходило в рамках плановых учений - полиция

Об этом агентству РБК-Украина рассказал старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, полиция проводила учения совместно с военнослужащими и Службой безопасности Украины.

Была такая информация в СМИ. Поспешили, выдали, но ни у кого не спросили. Это плановые учения, общие с военнослужащими, СБУ и с полицией. В рамках этих учений (было похищение, - ред.). А на самом деле похищения не было. Это все учения", - сказал он.