"Похищение" офицера ВСУ в Сумах происходило в рамках плановых учений - полиция
В Сумах "похищение" полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса из общежития было организовано в рамках плановых учений.
Об этом агентству РБК-Украина рассказал старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, полиция проводила учения совместно с военнослужащими и Службой безопасности Украины.
Была такая информация в СМИ. Поспешили, выдали, но ни у кого не спросили. Это плановые учения, общие с военнослужащими, СБУ и с полицией. В рамках этих учений (было похищение, - ред.). А на самом деле похищения не было. Это все учения", - сказал он.
Напомним, ранеее сообщалось, что из общежития в Сумах неизвестные, представившись сотрудниками СБУ, похитили полковника ВСУ.