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24 вересня 2020, 10:42 10

У Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ

24 вересня 2020, 10:42 10
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Викрадення відбулося в ніч на четвер, 24 вересня
Викрадення відбулося в ніч на четвер, 24 вересня
Фото: sumypost.com
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З гуртожитку у Сумах невідомі, представившись співробітниками СБУ, викрали полковника ЗСУ

Про це інформує RegioNews з посиланням на Обозреватель.

Шестеро невідомих зі зброєю напереваги, пробралися на територію Сумського національного аграрного університету і викрали полковника Юрія Полоуса з гуртожитку.

Викрадачі, потрапивши на територію навчального закладу через паркан, сторожу представилися співробітниками СБУ. Після цього вони зайшли в кімнату гуртожитку за місцем проживання 45-річного командира в/ч А-7045 ЗСУ полковника Юрія Полоуса.

Військового зв'язали, посадили в невстановлений автомобіль і поїхали у невідомому напрямку. Зараз на місці НП поліцейські ввели в дію операцію "Перехоплення".

Нагадаємо, на Херсонщині знайшли застреленого військовослужбовця.

СБУ військові поліція Суми ЗСУ викрадення
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