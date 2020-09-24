У Сумах невідомі викрали полковника ЗСУ

Викрадення відбулося в ніч на четвер, 24 вересня

Викрадення відбулося в ніч на четвер, 24 вересня

Фото: sumypost.com

З гуртожитку у Сумах невідомі, представившись співробітниками СБУ, викрали полковника ЗСУ

Про це інформує RegioNews з посиланням на Обозреватель.

Шестеро невідомих зі зброєю напереваги, пробралися на територію Сумського національного аграрного університету і викрали полковника Юрія Полоуса з гуртожитку.

Викрадачі, потрапивши на територію навчального закладу через паркан, сторожу представилися співробітниками СБУ. Після цього вони зайшли в кімнату гуртожитку за місцем проживання 45-річного командира в/ч А-7045 ЗСУ полковника Юрія Полоуса.

Військового зв'язали, посадили в невстановлений автомобіль і поїхали у невідомому напрямку. Зараз на місці НП поліцейські ввели в дію операцію "Перехоплення".

Нагадаємо, на Херсонщині знайшли застреленого військовослужбовця.