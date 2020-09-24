На території лісгоспу Рівненщини блокували незаконний видобуток бурштину

Правоохоронці викрили 15 учасників злочинного угруповання

Правоохоронці викрили 15 учасників злочинного угруповання

Фото: СБУ

Служба безпеки України блокувала незаконний видобуток бурштину-сирцю на території Дубровицького держлісгоспу і затримала угруповання чорних копачів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Незаконний промисел організували мешканці кількох сіл Рокитнівського району. Під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву ґрунту", - йдеться у повідомленні.

Видобутий "сонячний камінь" ділки реалізовували місцевим перекупникам.

На місці нелегальної розробки у зловмисників було виявлено 10 дизельних мотопомп та понад 20 кілограмів бурштину, який вони встигли видобути під час "зміни".

У ході вилучення технологічного обладнання і бурштину місцеві мешканці намагалися чинити спротив оперативникам.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, прикордонники Чернівецького загону виявили в мікроавтобусі бурштин на пів мільйона гривень.