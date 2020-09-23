У САП заявили, що справа "Роттердам+" не має складу злочину

Суд віддалився для ухвалення рішення у цій справі

Суд віддалився для ухвалення рішення у цій справі

Досудове розслідування у справі "Роттердам+" не змогло встановити факти вчинення злочину або шкоди від дії цієї формули.

Таку заяву зробив прокурор САП Віталій Пономаренко в ході засідання Вищої антикорупційного суду, передає RegioNews.

"3,5 роки майже тривало досудове розслідування. 3,5 роки ми, тобто сторона обвинувачення, намагалися довести наявність складу злочину, але це не полювання на відьом... нам не вдалося зібрати комплекс дій, щоб скласти обвинувальний акт... Ми вважаємо, що доказів недостатньо", - повідомив прокурор в ході судового засідання.

Після суду прокурор ще раз підтвердив журналістам, що зібрані докази не дають підстав стверджувати про скоєння злочину.

"Можна однозначно сказати, що немає провини й немає збитків", - повідомив прокурор.

Прокурор також зазначив, що експертами не було встановлено наявність шкоди від дії формули.

"Оскільки експертами не встановлено наявність шкоди, тому справа закрита за відсутністю складу правопорушення", - повідомив прокурор.

Таким чином, суд закінчив розгляд скарги екснародного депутата Віктора Чумака і віддалився для ухвалення рішення.

Оголошення рішення суду очікується вранці 24 вересня.

Раніше повідомлялося, що САП закрила справу "Роттердам+", а в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.