Поліція відкрила ще 8 справ через порушення виборчого законодавства

Вже зареєстровано 622 повідомлення про порушення

Вже зареєстровано 622 повідомлення про порушення

Фото з відкритих джерел

Всього упродовж доби до поліції надійшло 51 заява та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає Regionews.

"Найбільше повідомлень зафіксовано в Івано-Франківській – 18, у Кіровоградській – 12, у Дніпропетровській – 8, у Чернігівській – 3, по 2 – у Волинській, Тернопільській, Запорізькій та Полтавській, по 1 – у Сумській та Черкаській областях", - зауважили в МВС.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 622 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

У Дніпропетровській області – 76, у Донецькій – 75, у Закарпатській – 52, в Івано-Франківській – 47, у Київській – 44, у місті Києві – 43, у Волинській – 30, по 30 – у Кіровоградській та Сумській, у Херсонській – 28, у Полтавській – 27, у Одеській – 25, у Луганській – 23, у Чернігівській – 21, у Миколаївській – 17, у Тернопільській – 10, у Черкаській – 7, по 6 – у Вінницькій та Запорізькій, по 5 – у Львівській та Хмельницькій, у Чернівецькій – 4, по 3 – у Харківській та Житомирській, по 2 – у Рівненській області та НПУ.

"Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо восьми кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

В МВС зазначили, що усього до ЄРДР внесено відомості щодо 73 кримінальних правопорушень: 40 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 33 – пов’язані з виборчим процесом.

"Також складено 30 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, 21 вересня поліція відкрила ще два кримінальні провадження через порушення виборчого процесу.