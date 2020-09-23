Мер Дніпра Філатов пішов у відпустку через виборчу кампанію
Він також не прийшов на сесію міської ради
Він також не прийшов на сесію міської ради
Мер Дніпра Борис Філатов пішов у відпустку у зв'язку з участю в предвиборчій кампанії.
Про це повідомляє місцеве видання "Новини Дніпра”, передає RegioNews.
Сьогоднішня чергова сесія міської ради Дніпра розпочалася без мера Бориса Філатова, її проводив секретар міськради Олександр Санжара.
Засідання відбулося без участі преси та громадськості у дворі міськради. За словами головуючого, міський голова перебуває у відпустці у зв'язку із передвиборчою агітацією.
Також на сесії через хворобу був відсутній заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі напали на мера міста Філатова, його облили зеленкою.
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