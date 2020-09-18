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18 сентября 2020, 14:01 6

Ушел на самоизоляцию: нардеп Юрченко не явился в суд, заседание отложили

18 сентября 2020, 14:01 6
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Фото: из открытых источников
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Народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, не явился в Высший антикоррупционный суд. Он мотивировал это тем, что сдал тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию. 

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, передает RegioNews.

Заседание отложено на 15:00 21 сентября в связи с неявкой народного депутата. Подозреваемый мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом", - сказала она.

Стало известно, что Юрченко сдал тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

Ранее Зеленский заявил, что нардеп Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, обязательно будет сидеть.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Также Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

суд коронавирус ВАКС депутат Александр Юрченко
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