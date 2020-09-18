Стала відома сума перельоту і лікування Кернеса в Німеччині

Мер витратив на оплату медичних послуг більше 4 млн грн, а на авіаційні послуги майже 2 млн грн

Мер витратив на оплату медичних послуг більше 4 млн грн, а на авіаційні послуги майже 2 млн грн

Фото: newsroom.kh.ua

Міський голова Харкова Геннадій Кернес, який був госпіталізований в німецьку клініку "Шаріте" з діагнозом Сovid-19, вніс зміни до Державного реєстру декларацій, де з'явилися два документа про "істотні зміни в матеріальному стані".

Зміни внесено 17 вересня в декларацію Кернеса, яка опублікована на сайті НАЗК, передає RegioNews.

Так, згідно декларації Кернеса на переліт до Берліна він витратив 1 748 137 гривень, а на медичні послуги - 4 124 665 гривень.

Крім того, у відкритих джерелах можна знайти інформацію про те, що час перебування в стаціонарі лікарні може доходити до 4,5 тис. євро.

Зазначається, що за інформацією бізнесмена Павла Фукса, Геннадій Кернес зараз проходить курс лікування від COVID-19 в палаті інтенсивної терапії.

Він у свідомості, тиск, як у космонавта. З поганих новин: йому заборонили всі гаджети. Як тільки дозволять – обіцяв вийти на зв'язок", - повідомив Фукс.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні №17 міста Харкова.

16 вересня стало відомо, що Кернеса вивозять на лікування до Німеччини, його стан оцінюють як важкий.

Також ЗМІ повідомляли, що Кернеса у Німеччині готують до операції.

Він проходить лікування від коронавірусу у реанімаційному відділенні берлінської клініки "Шаріте".