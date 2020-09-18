Стала известна сума перелета и лечения Кернеса в Германии

На оплату медицинских услуг ушло больше 4 млн грн, а на авиационные услуги почти 2 млн грн

На оплату медицинских услуг ушло больше 4 млн грн, а на авиационные услуги почти 2 млн грн

Фото: newsroom.kh.ua

Городской глава Харькова Геннадий Кернес, который был госпитализирован в немецкую клинику "Шарите" с диагнозом Сovid-19, внес изменения в Государственный реестр деклараций, где появились два документа о "существенных изменениях в материальном состоянии".

Изменения внесены 17 сентября в декларацию Кернеса, которая опубликована на сайте НАПК, передает RegioNews.

Так, согласно декларации Кернеса на перелет в Берлин он потратил 1 748 137 гривен, а на медицинские услуги - 4 124 665 гривен.

Кроме того, в открытых источниках можно найти информацию о том, что время пребывания в стационаре больницы может доходить до 4,5 тыс. евро.

Отмечается, что по информации бизнесмена Павла Фукса, Геннадий Кернес сейчас проходит курс лечения от COVID-19 в палате интенсивной терапии.

Он в сознании, давление, как у космонавта. Из плохих новостей: ему запретили все гаджеты. Как только разрешат – обещал выйти на связь", - сообщил Фукс.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.

16 сентября стали известно, что Кернеса вывозят на лечение в Германию, его состояние оценивали как тяжелое.

Также СМИ сообщали, что Кернеса в Германии готовят к сложной операции.

Он проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении берлинской клиники "Шарите".