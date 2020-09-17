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17 вересня 2020, 21:39 4

Нардепу Юрченку треба скласти мандат - Разумков

17 вересня 2020, 21:39 4
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На думку спікера, це був би "справжній чоловічий вчинок"
На думку спікера, це був би "справжній чоловічий вчинок"
Фото: ВВС Україна
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Позафракційному народному депутату Олександрові Юрченку, якого підозрюють у хабарництві, варто відмовитися від депутатського мандата.

Про це в ефірі телеканалу ZIK висловився спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, пише RegioNews.

Цей ганебний випадок кидає тінь на весь парламент, на всіх народних депутатів, на всю владу, і я думаю, що людина повинна була мати стержень і зробити те, що повинна... Можливо, написати заяву про складання депутатських повноважень для того, щоб потім ніхто нікого не звинувачував, що є якийсь тиск, що це представник більшості.... Я думаю, що це було б і по-чоловічому, і з точки зору політика", – сказав Разумков.


Спікер Ради вважає, що це стало б кінцем політичної кар'єри, але "очевидно, це було б правильно".

Я не знаю, як людині не соромно, тому що дуже багато людей, у першу чергу від партії "Слуга народу", вони прийшли на сподіваннях виборців, що вони будуть іншими", – зазначив Разумков.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку, а пізніше САП повідомило про підозру нардепу Юрченку,

Також Юрченка офіційно виключили зі "Слуги народу".

Для нардепа Юрченка проситимуть арешт або 6,5 мільйона застави – САП.

Олександр Юрченко Дмитро Разумков нардеп повноваження Верховна Рада
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