Депутатам заборонили брати в помічники родичів та близьких осіб

Нововведення стосується народних обранців усіх рівнів

Нововведення стосується народних обранців усіх рівнів

Фото: flickr

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Заборона поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад.

У пояснювальній записці до закону йдеться про те, що раніше нардепи не мали жодних обмежень щодо призначення собі помічників-консультантів.

Цей виняток... призводив до низки історій з найманням до себе на роботу близьких осіб, які могли отримувати доступ до бюджетних коштів - і це, своєю чергою, призводило до корупційних ризиків та потенційних зловживань", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, депутати не підтримали законопроект про навчання в українських вишах російською мовою, законопроєкт №3717 відправили на доопрацювання.