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17 вересня 2020, 16:43 9

Депутатам заборонили брати в помічники родичів та близьких осіб

17 вересня 2020, 16:43 9
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Нововведення стосується народних обранців усіх рівнів
Нововведення стосується народних обранців усіх рівнів
Фото: flickr
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252 нардепи підтримали проект закону №2203, який передбачає обмеження спільної роботи близьких осіб на посадах помічників-консультантів депутатів усіх рівнів.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Заборона поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад.

У пояснювальній записці до закону йдеться про те, що раніше нардепи не мали жодних обмежень щодо призначення собі помічників-консультантів.

Цей виняток... призводив до низки історій з найманням до себе на роботу близьких осіб, які могли отримувати доступ до бюджетних коштів - і це, своєю чергою, призводило до корупційних ризиків та потенційних зловживань", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, депутати не підтримали законопроект про навчання в українських вишах російською мовою, законопроєкт №3717 відправили на доопрацювання.

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