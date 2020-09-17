Нардепу Юрченко надо сложить мандат - Разумков

По мнению спикера, это был бы "настоящий мужской поступок"

По мнению спикера, это был бы "настоящий мужской поступок"

Фото: ВВС Украина

Об этом в эфире телеканала ZIK высказался спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет RegioNews.

Этот позорный случай бросает тень на весь парламент, на всех народных депутатов, на всю власть, и я думаю, что человек должен был иметь стержень и сделать то, что должна... Возможно, написать заявление о сложении депутатских полномочий для того, чтобы потом никто никого не обвинял, что есть какое-то давление, что это представитель большинства.... Я думаю, что это было бы и по-мужски, и с точки зрения политика", – сказал Разумков.



Спикер Рады считает, что это стало бы концом политической карьеры, но "очевидно, это было бы правильно".

Я не знаю, как человеку не стыдно, потому что очень много людей, в первую очередь от партии "Слуга народа", они пришли на надеждах избирателей, что они будут другими", – отметил Разумков.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержали на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко, а позже САП сообщило о подозрении нардепу Юрченко,

Также Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Для нардепа Юрченко будут просить арест или 6,5 миллиона залога – САП.