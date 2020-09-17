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17 вересня 2020, 14:51 9

Кернес балотуватиметься у мери Харкова, - міськрада

17 вересня 2020, 14:51 9
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У "Блоку Кернеса "Успішний Харків" кажуть, що у них немає іншого кандидата
У "Блоку Кернеса "Успішний Харків" кажуть, що у них немає іншого кандидата
Фото: УНІАН
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Мер Харкова Геннадій Кернес, попри те, що зараз перебуває у стабільно важкому стані в звʼязку із зараженням коронавірусом, братиме участь у виборах мера міста.

Про це повідомив ЗМІ 17 вересня на брифінгу директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає Regionews з посиланням на "Укрінформ".

"У "Блоку Кернеса "Успішний Харків" немає іншого кандидата, окрім Геннадія Кернеса", — сказав він.

Особиста присутність на реєстрації кандидатом не потрібна, зазначив Сидоренко, оскільки Кернес висувається від партії, відповідно й документи можна подати від партії.

Директор департаменту зазначив, що мер у свідомості, а під час транспортування з лікарні в аеропорт був не на апараті ШВЛ, як написали кілька Телеграм-каналів, а був підключений до апарату високопотокової подачі кисню.

Він був абсолютно в свідомості, в свідомості він перебуває й зараз. Важливо зазначити, що сам Кернес не хотів залишати Україну і їхати на лікування до Німеччини, але під тиском близьких і рідних він на це погодився", — сказав Сидоренко.

У літаку мер знаходився у спеціальній протиковідній капсулі, як того вимагають медичні протоколи, зазначив директор департаменту.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні №17 міста Харкова.

Ввечері 16 вересня стало відомо, що Кернеса вивозять на лікування до Німеччини, його стан оцінювали як важкий.

Також ЗМІ повідомляли, що Кернеса у Німеччині готують до складної операції.

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