Українці назвали головні завдання для місцевої влади перед виборами
Більшість українців вважають, що медицина є одним із головних пріоритетів для місцевої влади.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.
Так вважають 58% опитаних. Також серед основних пріоритетів у роботі місцевої влади українці бачать економіку і створення робочих місць (33%), освіту (27%), боротьбу з корупцією (23%).
Лише для 6% респондентів важливі парки і сквери.
Оцінюючи сфери, в яких місцева влада змогла досягти найбільших успіхів, українці найчастіше згадували про дороги і тротуари (54%) і парки і сквери (36%).
Про поліпшення у сферах громадського транспорту говорили тільки 12%, медицини - 9%, освіти та житлово-комунального господарства - 7%, екології - 5%.
Нагадаємо, раніше стало відомо, кого українці планують підтримати на місцевих виборах.