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Стало відомо, кого українці планують підтримати на місцевих виборах - соцопитування
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17 вересня 2020, 14:47 7

Українці назвали головні завдання для місцевої влади перед виборами

17 вересня 2020, 14:47 7
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Громадяни не бачать поліпшення у сферах громадського транспорту і медицини
Громадяни не бачать поліпшення у сферах громадського транспорту і медицини
Фото: з відкритих джерел
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Більшість українців вважають, що медицина є одним із головних пріоритетів для місцевої влади.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Так вважають 58% опитаних. Також серед основних пріоритетів у роботі місцевої влади українці бачать економіку і створення робочих місць (33%), освіту (27%), боротьбу з корупцією (23%).

Лише для 6% респондентів важливі парки і сквери.

Оцінюючи сфери, в яких місцева влада змогла досягти найбільших успіхів, українці найчастіше згадували про дороги і тротуари (54%) і парки і сквери (36%).

Про поліпшення у сферах громадського транспорту говорили тільки 12%, медицини - 9%, освіти та житлово-комунального господарства - 7%, екології - 5%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, кого українці планують підтримати на місцевих виборах.

рейтинг опитування влада голосування Місцеві вибори
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