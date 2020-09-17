У "Слузі народу” розкритикували участь глави МОЗ у місцевих виборах

Міністра викличуть на засідання фракції

Міністра викличуть на засідання фракції

Фото: Facebook

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає RegioNews.

Я б на його місці цього не робив ... Я не розумію, як можна за сумісництвом працювати депутатом обласної ради і міністром охорони здоров'я в період пандемії", - сказав Арахамія.

Він додав, що в зв'язку з цим Максима Степанова викличуть на засідання фракції "Слуга народу”.

Якщо у нього є такі плани, нехай заздалегідь повідомляє, тому що це велике і важливе питання", - додав нардеп.

Нагадаємо, 16 вересня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що буде балотуватися в Одеську облраду від "Слуги народу”.