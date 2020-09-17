10:01  17 вересня
Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 3500 нових випадків
12:27  17 вересня
Рада схвалила закон про незалежність бюджетів тергромад
11:16  17 вересня
Стало відомо, кого українці планують підтримати на місцевих виборах - соцопитування
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2020, 13:28 3

У "Слузі народу” розкритикували участь глави МОЗ у місцевих виборах

17 вересня 2020, 13:28 3
Читайте также на русском языке
Міністра викличуть на засідання фракції
Міністра викличуть на засідання фракції
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розкритикував висування міністра охорони здоров'я Максима Степанова кандидатом в депутати Одеської обласної ради.

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає RegioNews.

Я б на його місці цього не робив ... Я не розумію, як можна за сумісництвом працювати депутатом обласної ради і міністром охорони здоров'я в період пандемії", - сказав Арахамія.

Він додав, що в зв'язку з цим Максима Степанова викличуть на засідання фракції "Слуга народу”.

Якщо у нього є такі плани, нехай заздалегідь повідомляє, тому що це велике і важливе питання", - додав нардеп.

Нагадаємо, 16 вересня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що буде балотуватися в Одеську облраду від "Слуги народу”.

Слуга народа Місцеві вибори Максим Степанов Одеса облрада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Слуги” скасували засідання фракції, на якому мали обговорити місцеві вибори
17 вересня 2020, 13:09
Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Ради - Офіс президента
17 вересня 2020, 12:39
43% українців не знають, коли відбудуться місцеві вибори, - опитування
17 вересня 2020, 12:28
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Передвиборчі пристрасті прифронтової Донеччини: чи встоїть бахмутське князівство Реви
"Зелені" кандидати: Хто буде представляти партію Зеленського на Сумщині
Всі публікації »
Олег Саакян
Кирило Молчанов
Андрій Смолій
Всі блоги »