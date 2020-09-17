У "Слузі народу” розкритикували участь глави МОЗ у місцевих виборах
Міністра викличуть на засідання фракції
Міністра викличуть на засідання фракції
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розкритикував висування міністра охорони здоров'я Максима Степанова кандидатом в депутати Одеської обласної ради.
Про це він заявив у коментарі журналістам, передає RegioNews.
Я б на його місці цього не робив ... Я не розумію, як можна за сумісництвом працювати депутатом обласної ради і міністром охорони здоров'я в період пандемії", - сказав Арахамія.
Він додав, що в зв'язку з цим Максима Степанова викличуть на засідання фракції "Слуга народу”.
Якщо у нього є такі плани, нехай заздалегідь повідомляє, тому що це велике і важливе питання", - додав нардеп.
Нагадаємо, 16 вересня голова МОЗ Максим Степанов заявив, що буде балотуватися в Одеську облраду від "Слуги народу”.
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