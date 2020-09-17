"Слуги” скасували засідання фракції, на якому мали обговорити місцеві вибори

Захворів один із учасників зустрічі

Захворів один із учасників зустрічі

Фото: Facebook

Засідання фракції "Слуга народу", яке було заплановане на сьогодні, 17 вересня, не відбудеться.

Про це в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу” Олександр Качура, передає RegioNews.

Під час засідання президентська фракція планувала обговорити проект про внесення змін до постанови про місцеві вибори та питання щодо Мінського процесу.

За словами Качури, засідання скасували через хворобу одного із учасників.

Засідання фракції з приводу Мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена. Причина - хвороба одного з учасників зустрічі", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, представники терористичної "ДНР” заявили, що вимагають від України внести зміни до постанови про проведення місцевих виборів.

Пізніше стало відомо, що "слуги народу" 17 вересня обговорять зміни до постанови про місцеві вибори і питання Мінського процесу.