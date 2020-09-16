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16 вересня 2020, 16:10 2

"Слуги народу" 17 вересня обговорять зміни до постанови про місцеві вибори

16 вересня 2020, 16:10 2
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Також буде порушено питання Мінського процесу
Також буде порушено питання Мінського процесу
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Фракція "Слуга народу" в четвер, 17 вересня, збереться на засідання. Парламентарії обговорять проєкт про внесення змін до постанови про місцеві вибори.

Про це повідомив заступник голови комітету з організації держвлади, нардеп від СН Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Завтра о 15.15 відбудеться засідання фракції СН з питання Мінського процесу та розгляду проєкту про внесення змін до постанови про місцеві вибори", - зазначив парламентарій.

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков раніше назвав міфом вимоги РФ про зміни до постанови про проведення виборів в ОРДЛО. На його думку, в цьому питанні немає сенсу вести переговори з РФ.

Раніше спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що у Ради немає постанов про зміни порядку проведення місцевих виборів.

Слуга народа Постанова вибори місцеві бюджети фракція
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