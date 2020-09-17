43% українців не знають, коли відбудуться місцеві вибори, - опитування

3% респондентів вказали неправильні дати

3% респондентів вказали неправильні дати

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг”, інформує RegioNews.

Зокрема, 43% опитаних не уявляють, коли проходитимуть вибори, 3% респондентів вказали неправильні дати, а ще 19% знають лише те, що волевиявлення заплановане на жовтень.

Більшість (69%) опитаних не знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори. Лише 13% впевнено відповіли, що знають, як відбуватиметься голосування, 18% зазначили, що знають про це частково. Відносно високий рівень обізнаності про системи виборів демонструють старші опитані. Проте серед молодшої вікової групи (18-29 років) майже 80% взагалі нічого не знають про систему виборів.

При цьому 57% респондентів зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах. Коливаються (50/50) – 19% респондентів, можливо візьмуть участь – ще 9% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах заявили 15% респондентів. Відносно високу готовність до участі у виборах проявляють старші категорії населення, жінки, ті респонденти, у кого високий рівень обізнаності про дату і систему виборів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, кого українці планують підтримати на місцевих виборах.