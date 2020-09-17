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Стало відомо, кого українці планують підтримати на місцевих виборах - соцопитування
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17 вересня 2020, 12:28 5

43% українців не знають, коли відбудуться місцеві вибори, - опитування

17 вересня 2020, 12:28 5
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3% респондентів вказали неправильні дати
3% респондентів вказали неправильні дати
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на русском языке

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Опитування показало, що точну дату проведення знають лише 35% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг”, інформує RegioNews.

Зокрема, 43% опитаних не уявляють, коли проходитимуть вибори, 3% респондентів вказали неправильні дати, а ще 19% знають лише те, що волевиявлення заплановане на жовтень.

Більшість (69%) опитаних не знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори. Лише 13% впевнено відповіли, що знають, як відбуватиметься голосування, 18% зазначили, що знають про це частково. Відносно високий рівень обізнаності про системи виборів демонструють старші опитані. Проте серед молодшої вікової групи (18-29 років) майже 80% взагалі нічого не знають про систему виборів.

При цьому 57% респондентів зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах. Коливаються (50/50) – 19% респондентів, можливо візьмуть участь – ще 9% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах заявили 15% респондентів. Відносно високу готовність до участі у виборах проявляють старші категорії населення, жінки, ті респонденти, у кого високий рівень обізнаності про дату і систему виборів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, кого українці планують підтримати на місцевих виборах.

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