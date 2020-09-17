Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Ради - Офіс президента

У ОП очікують, що він буде "повноцінно" співпрацювати з правоохоронцями

У ОП очікують, що він буде "повноцінно" співпрацювати з правоохоронцями

Фото: з відкритих джерел

В Офісі президента Зеленського вважають, що депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якого підозрюють у причетності до корупційних схем, веде себе зухвало і не має права бути народним депутатом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Що найбільше обурює у поведінці депутата Олександра Юрченка, то це зухвалість у спілкуванні – його, а разом з ним і його помічника, нехай і неофіційного", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Національне антикорупційне бюро України зафіксувало, що "Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився. Жодного виправдання цьому бути не може. Цілком логічно, що з такою зухвалістю він став "героєм" того відео, яке оприлюднило НАБУ й подивилася вся країна. Від зухвалості до хабарництва – завжди один крок".

Констатуємо, що з політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної ради. Влада - не місце для "плюшок", - йдеться в заяві ОП.

В Офісі президента сподіваються, що матеріали цього та інших справ будуть зібрані в достатній кількості.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.