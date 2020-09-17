Нардеп Юрченко закрився в будинку, щоб не отримувати підозру — Лещенко

Він також проігнорував засідання парламенту

Він також проігнорував засідання парламенту

Фото: Facebook

НАБУ і САП досі не вручили підозру депутату від "Слуги народу" Олександру Юрченку, яку погодила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Про це в Telegram повідомив екснардеп Сергій Лещенко, передає RegioNews.

Причина в тому, що депутат Юрченко не прийшов у четвер у Раду, закрився в приватному будинку і не виходить назовні”, - написав Лещенко.

За його словами, Юрченко користується ситуацією, що без ордера суду на проникнення в приміщення детективи не можуть зайти всередину і вручити підозру.

Тактика Юрченка безнадійна, оскільки існують різні способи вручення підозр, а не тільки особисто в руки", - додав екснардеп.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, до будинку нардепа вже приїхали детективи НАБУ і САП. Найближчим часом генеральний прокурор Ірина Венедіктова має підписати ордер. Потім дозвіл на вхід в будинок повинні привезти за адресою проживання Юрченка.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.