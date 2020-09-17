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17 вересня 2020, 11:54 12

Нардеп Юрченко закрився в будинку, щоб не отримувати підозру — Лещенко

17 вересня 2020, 11:54 12
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Фото: Facebook
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НАБУ і САП досі не вручили підозру депутату від "Слуги народу" Олександру Юрченку, яку погодила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Про це в Telegram повідомив екснардеп Сергій Лещенко, передає RegioNews.

Причина в тому, що депутат Юрченко не прийшов у четвер у Раду, закрився в приватному будинку і не виходить назовні”, - написав Лещенко.

За його словами, Юрченко користується ситуацією, що без ордера суду на проникнення в приміщення детективи не можуть зайти всередину і вручити підозру.

Тактика Юрченка безнадійна, оскільки існують різні способи вручення підозр, а не тільки особисто в руки", - додав екснардеп.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, до будинку нардепа вже приїхали детективи НАБУ і САП. Найближчим часом генеральний прокурор Ірина Венедіктова має підписати ордер. Потім дозвіл на вхід в будинок повинні привезти за адресою проживання Юрченка.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.

Слуга народа Олександр Юрченко корупція НАБУ підозра Ірина Венедіктова
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