"ДНР" висуває владі України нові умови для наступного обміну полоненими
Сьогодні окупанти поширили відповідну заяву у місцевих ЗМІ
Сьогодні окупанти поширили відповідну заяву у місцевих ЗМІ
«ДНР» вимагає від України внести зміни до постанови про проведення місцевих виборів і зняти переслідування з осіб, звільнених раніше.
Про це пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
У заяві, поширеній у понеділок,14 вересня, так званою донецькою окупаційною владою, йдеться, що влада України має внести зміни до постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів і зняти переслідування з осіб, звільнених раніше.
Нагадаємо, сьогодні в Офісі президента назвали деталі наступного обміну полоненими. На даний момент, обговорюється формула обміну "100 на 100".
Очікується, що вже на найближчих засіданнях, які відбудуться наступного тижня буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полоненими.
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