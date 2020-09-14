"ДНР" висуває владі України нові умови для наступного обміну полоненими

Сьогодні окупанти поширили відповідну заяву у місцевих ЗМІ

Сьогодні окупанти поширили відповідну заяву у місцевих ЗМІ

Фото з відкритих джерел

«ДНР» вимагає від України внести зміни до постанови про проведення місцевих виборів і зняти переслідування з осіб, звільнених раніше.

Про це пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У заяві, поширеній у понеділок,14 вересня, так званою донецькою окупаційною владою, йдеться, що влада України має внести зміни до постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів і зняти переслідування з осіб, звільнених раніше.

Нагадаємо, сьогодні в Офісі президента назвали деталі наступного обміну полоненими. На даний момент, обговорюється формула обміну "100 на 100".

Очікується, що вже на найближчих засіданнях, які відбудуться наступного тижня буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полоненими.