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14 вересня 2020, 20:26 4

"ДНР" висуває владі України нові умови для наступного обміну полоненими

14 вересня 2020, 20:26 4
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Сьогодні окупанти поширили відповідну заяву у місцевих ЗМІ
Сьогодні окупанти поширили відповідну заяву у місцевих ЗМІ
Фото з відкритих джерел
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«ДНР» вимагає від України внести зміни до постанови про проведення місцевих виборів і зняти переслідування з осіб, звільнених раніше.

Про це пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У заяві, поширеній у понеділок,14 вересня, так званою донецькою окупаційною владою, йдеться, що влада України має внести зміни до постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів і зняти переслідування з осіб, звільнених раніше.

Нагадаємо, сьогодні в Офісі президента назвали деталі наступного обміну полоненими. На даний момент, обговорюється формула обміну "100 на 100".

Очікується, що вже на найближчих засіданнях, які відбудуться наступного тижня буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полоненими.

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