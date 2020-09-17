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17 вересня 2020, 10:58 7

Венедіктова заявила, що підписала підозру "слузі" Юрченку

17 вересня 2020, 10:58 7
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Також вона підписала клопотання про обрання запобіжного заходу
Також вона підписала клопотання про обрання запобіжного заходу
Фото з відкритих джерел
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала підозру народному депутату.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

У пості вона не вказала, якому саме депутату підписала підозру. Втім, очевидно, що йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка.

"Я прийняла рішення і, відповідно - одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова під час виступу в парламенті заявила, що підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченку недостатньо.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

Офіс генпрокурора підозра прокурор Слуга народа нардеп
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