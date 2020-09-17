Венедіктова заявила, що підписала підозру "слузі" Юрченку

Також вона підписала клопотання про обрання запобіжного заходу

Також вона підписала клопотання про обрання запобіжного заходу

Фото з відкритих джерел

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

У пості вона не вказала, якому саме депутату підписала підозру. Втім, очевидно, що йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка.

"Я прийняла рішення і, відповідно - одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Ірина Венедіктова під час виступу в парламенті заявила, що підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченку недостатньо.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.