Нардеп Юрченко закрылся в доме, чтобы не получать подозрение - Лещенко

Он также проигнорировал заседание парламента

Он также проигнорировал заседание парламента

Фото: Facebook

НАБУ и САП до сих пор не вручили подозрение депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко, которую согласовала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом в Telegram сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, передает RegioNews.

Причина в том, что депутат Юрченко не пришел в четверг в Раду, закрылся в частном доме и не выходит наружу", - написал Лещенко.

По его словам, Юрченко пользуется ситуацией, что без ордера суда на проникновение в помещение детективы не могут зайти внутрь и вручить подозрение.

Тактика Юрченко безнадежная, поскольку существуют разные способы вручения подозрений, а не только лично в руки", - добавил экс-нардеп.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, к дому нардепа уже приехали детективы НАБУ и САП. В ближайшее время генеральный прокурор Ирина Венедиктова должна подписать ордер. Затем разрешение на вход в дом должны привезти по адресу проживания Юрченко.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.