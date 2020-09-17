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17 сентября 2020, 11:54 14

Нардеп Юрченко закрылся в доме, чтобы не получать подозрение - Лещенко

17 сентября 2020, 11:54 14
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Фото: Facebook
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НАБУ и САП до сих пор не вручили подозрение депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко, которую согласовала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом в Telegram сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, передает RegioNews.

Причина в том, что депутат Юрченко не пришел в четверг в Раду, закрылся в частном доме и не выходит наружу", - написал Лещенко.

По его словам, Юрченко пользуется ситуацией, что без ордера суда на проникновение в помещение детективы не могут зайти внутрь и вручить подозрение.

Тактика Юрченко безнадежная, поскольку существуют разные способы вручения подозрений, а не только лично в руки", - добавил экс-нардеп.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, к дому нардепа уже приехали детективы НАБУ и САП. В ближайшее время генеральный прокурор Ирина Венедиктова должна подписать ордер. Затем разрешение на вход в дом должны привезти по адресу проживания Юрченко.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Слуга народа Александр Юрченко коррупция НАБУ подозрение Ирина Венедиктова
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