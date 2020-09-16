На місцевих виборах у "Слуги народу" ніде не буде монобільшості - Арахамія

Про це Давид Арахамія розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко", інформує RegioNews.

Я можу вам сказати про область (Миколаївська - ред.), якою я займаюся. Я можу тільки за неї відповідати. Ми там будемо на першому місці, точно і, я думаю, з досить сильним відривом. У нас там не буде монобольшості, я думаю ніде не буде монобольшості. Загалом це феномен, який був для парламенту, але тим не менш, ми там будемо партією №1. З ким ми будемо вступати в ситуативні союзи чи офіційні коаліції - це залежить від того, яка розкладка буде за політичними силами", - розповів він.