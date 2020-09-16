На місцевих виборах у "Слуги народу" ніде не буде монобільшості - Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що у партії "Слуга народу" на місцевих виборах ніде не буде монобільшості, цей феномен був характерний для Верховної Ради.
Про це Давид Арахамія розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко", інформує RegioNews.
Я можу вам сказати про область (Миколаївська - ред.), якою я займаюся. Я можу тільки за неї відповідати. Ми там будемо на першому місці, точно і, я думаю, з досить сильним відривом. У нас там не буде монобольшості, я думаю ніде не буде монобольшості. Загалом це феномен, який був для парламенту, але тим не менш, ми там будемо партією №1. З ким ми будемо вступати в ситуативні союзи чи офіційні коаліції - це залежить від того, яка розкладка буде за політичними силами", - розповів він.
Також, за словами Арахамії, в Західній Україні справи партії куди гірші.
На Західній Україні у нас значно гірші позиції, ніж в моєму рідному Миколаєві. Я думаю, це колективна відповідальність. Якби у нас не було турборежиму, якби люди їздили по своїх округах, працювали з виборцями, будували партійну структуру, розвивали партійні штаби, ситуація була абсолютно інша", - додав нардеп.
Нагадаємо, за даними соцопитувань рейтинг Зеленського опустився нижче 30%.