Рейтинг Зеленського опустився нижче 30% - опитування
Якби вибори відбулися на початку вересня 2020 року, президента України Володимира Зеленського готові підтримати 29,2% громадян, які будуть брати участь у голосуванні і визначилися з вибором.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.
За даними соціологів, півтора місяці тому його президентський рейтинг становив трохи більше 30%.
За Юрія Бойка планують голосувати 15,5% респондентів, за Петра Порошенка - 14%, Юлію Тимошенко готові підтримати 9,3% опитаних, Ігоря Смешка — 6,4%.
Кількість респондентів, які не визначилися з кандидатом, становить близько 14%.
Також кількість українців, які довіряють президентові Володимиру Зеленському нижча, ніж кількість тих, які не довіряють.
Зокрема, зовсім не довіряють президентові 42% опитаних, скоріше не довіряють — 11%.
Повністю довіряють президентові лише 15% респондентів, ще 26 — скоріше не довіряють.
Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" у період з 3 по 6 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face).
Нагадаємо, напередодні був опублікований результат опитування, згідно з яким, "Слуги народу" на виборах в Київраду обійшли "Євросолідарність" і тепер займають друге місце серед уподобань виборців.