Рейтинг Зеленського опустився нижче 30% - опитування

Підтримка чинного президента продовжує падати

Підтримка чинного президента продовжує падати

Фото: Офіс президента

Якби вибори відбулися на початку вересня 2020 року, президента України Володимира Зеленського готові підтримати 29,2% громадян, які будуть брати участь у голосуванні і визначилися з вибором.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

За даними соціологів, півтора місяці тому його президентський рейтинг становив трохи більше 30%.

За Юрія Бойка планують голосувати 15,5% респондентів, за Петра Порошенка - 14%, Юлію Тимошенко готові підтримати 9,3% опитаних, Ігоря Смешка — 6,4%.

Кількість респондентів, які не визначилися з кандидатом, становить близько 14%.

Також кількість українців, які довіряють президентові Володимиру Зеленському нижча, ніж кількість тих, які не довіряють.

Зокрема, зовсім не довіряють президентові 42% опитаних, скоріше не довіряють — 11%.

Повністю довіряють президентові лише 15% респондентів, ще 26 — скоріше не довіряють.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" у період з 3 по 6 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face).

Нагадаємо, напередодні був опублікований результат опитування, згідно з яким, "Слуги народу" на виборах в Київраду обійшли "Євросолідарність" і тепер займають друге місце серед уподобань виборців.