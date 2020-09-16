На местных выборах в "Слуги народа" нигде не будет монобольшинства - Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что в партии "Слуга народа" на местных выборах нигде не будет монобольшинства, этот феномен был характерен для Верховной Рады.
Об этом Давид Арахамия рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко", передает RegioNews.
Я могу вам сказать о область (Николаевская - ред.), которой я занимаюсь. Я могу только за нее отвечать. Мы там будем на первом месте, точно и, я думаю, с довольно сильным отрывом. У нас там не будет монобольшинства, я думаю нигде не будет монобольшинства. Вообще это феномен, который был для парламента, но тем не менее, мы там будем партией №1. С кем мы будем вступать в ситуативные союзы или официальные коалиции - это зависит от того, какая раскладка будет за политическими силами", - рассказал он.
Также, по словам Арахамии, в Западной Украине дела партии куда хуже.
На Западной Украине у нас значительно худшие позиции, чем в моем родном Николаеве. Я думаю, это коллективная ответственность. Если бы у нас не было турборежима, если бы люди ездили по своим округам, работали с избирателями, строили партийную структуру, развивали партийные штабы, ситуация была совершенно иная", - добавил нардеп.
Напомним, по данным соцопросов рейтинг Зеленского опустился ниже 30%.