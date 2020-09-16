На местных выборах в "Слуги народа" нигде не будет монобольшинства - Арахамия

Об этом Давид Арахамия рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко", передает RegioNews.

Я могу вам сказать о область (Николаевская - ред.), которой я занимаюсь. Я могу только за нее отвечать. Мы там будем на первом месте, точно и, я думаю, с довольно сильным отрывом. У нас там не будет монобольшинства, я думаю нигде не будет монобольшинства. Вообще это феномен, который был для парламента, но тем не менее, мы там будем партией №1. С кем мы будем вступать в ситуативные союзы или официальные коалиции - это зависит от того, какая раскладка будет за политическими силами", - рассказал он.