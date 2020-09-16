В режимі відеоконференції триває зустріч Тристоронньої контактної групи

"ДНР" звинуватила Україну в порушенні домовленостей щодо припинення вогню

"ДНР" звинуватила Україну в порушенні домовленостей щодо припинення вогню

Фото: Дело

Українська сторона, в свою чергу, підтвердила виконання переліку заходів щодо додержання режиму тиші та припинення вогню, і вимагає цього від іншої сторони.

Про це повідомляють інтернет-ЗМІ, пише RegioNews.

Зокрема, агентство Інтерфакс повідомляє, що глава української делегації Леонід Кравчук підкреслив, що порушення на лінії розмежування сторін на Донбасі уповноважена встановлювати виключно СММ ОБСЄ згідно з чинним мандатом.

Крім того, Кравчук зазначив, що українська сторона в черговий раз підтвердила виконання переліку заходів щодо додержання режиму тиші та припинення вогню, і вимагає цього від іншої сторони.

При цьому "ДНР" вже звинуватила Україну в порушенні раніше погоджених заходів з посилення режиму припинення вогню і координаційного механізму реагування на порушення, повідомляє телеграм-канал Політика країни.

Нині відеоконференція триває, RegioNews стежить за ситуацією на переговорах.

Нагадаємо, у Раді наполягають на збереженні мінської майданчики для переговорів по Донбасу.