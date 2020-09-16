В режимі відеоконференції триває зустріч Тристоронньої контактної групи
Українська сторона, в свою чергу, підтвердила виконання переліку заходів щодо додержання режиму тиші та припинення вогню, і вимагає цього від іншої сторони.
Про це повідомляють інтернет-ЗМІ, пише RegioNews.
Зокрема, агентство Інтерфакс повідомляє, що глава української делегації Леонід Кравчук підкреслив, що порушення на лінії розмежування сторін на Донбасі уповноважена встановлювати виключно СММ ОБСЄ згідно з чинним мандатом.
Крім того, Кравчук зазначив, що українська сторона в черговий раз підтвердила виконання переліку заходів щодо додержання режиму тиші та припинення вогню, і вимагає цього від іншої сторони.
При цьому "ДНР" вже звинуватила Україну в порушенні раніше погоджених заходів з посилення режиму припинення вогню і координаційного механізму реагування на порушення, повідомляє телеграм-канал Політика країни.
Нині відеоконференція триває, RegioNews стежить за ситуацією на переговорах.
Нагадаємо, у Раді наполягають на збереженні мінської майданчики для переговорів по Донбасу.