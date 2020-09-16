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16 вересня 2020, 09:24 3

У Раді наполягають на збереженні мінського майданчика для переговорів по Донбасу

16 вересня 2020, 09:24 3
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Засідання ТКГ проходять онлайн і не прив'язано до якої-небудь країні
Засідання ТКГ проходять онлайн і не прив'язано до якої-небудь країні
Фото: з відкритих джерел
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Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що у зміні переговорного майданчика по Донбасу немає необхідності.

Як передає RegioNews, про це Разумков повідомив в ефірі одного з телеканалів.

І раніше, коли ще не було Covid, були розмови - Астана, ще якісь міста називалися. Я думаю, що зміна локації не вплине на якість роботи", - сказав Разумков.

За словами голови Ради, в даний час всі переговори контактної групи по Донбасу проходять в режимі онлайн. Зміна місця зустрічей було б алогічним, адже воно не належить ні до Білорусі, ні до України, чи якійсь іншій європейській державі, переконаний він.

Раніше повідомлялося, що зустріч заступника голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна з членами Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування заплановано на 25-26 вересня.

Донбас ОРДЛО перемовини мінські угоди політика
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