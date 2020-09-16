В режиме видеоконференции проходит встреча Трехсторонней контактной группы

"ДНР" обвинило Украину в нарушении договоренностей по прекращению огня

"ДНР" обвинило Украину в нарушении договоренностей по прекращению огня

Фото: Дело

Украинская сторона, в свою очередь, подтвердила выполнение перечня мероприятий по соблюдению режима тишины и прекращения огня, и требует этого от другой стороны.

Об этом сообщают различные интернет-СМИ, пишет RegioNews.

В частности, агентство Интерфакс сообщает, что глава украинской делегации Леонид Кравчук подчеркнул, что нарушения на линии разграничения сторон на Донбассе уполномочена устанавливать исключительно СММ ОБСЕ в соответствии с действующим мандатом.

Кроме того, Кравчук отметил, что украинская сторона в очередной раз подтвердила выполнение перечня мероприятий по соблюдению режима тишины и прекращения огня, и требует этого от другой стороны.

При этом "ДНР" уже обвинила Украину в нарушении ранее согласованных мер по усилению режима прекращения огня и координационного механизма реагирования на нарушения, сообщает телеграмм-канал Политика страны.

Сейчас видеоконференция продолжается, RegioNews следит за ситуацией на переговорах.

Напомним, в Раде настаивают на сохранении минской площадки для переговоров по Донбассу.