У Херсоні викрили дві онлайн-порностудії з мільйонними оборотами

Місячний прибуток "закладів" становив майже мільйон гривень

Місячний прибуток "закладів" становив майже мільйон гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Херсонської області.

Працівникам відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, стало відомо, що троє уродженців Дніпропетровської області організували на двох орендованих квартирах в Херсоні онлайн-порностудії. До участі в зйомках зловмисники залучили понад 20 дівчат віком від 18 до 27 років. Через різні Інтернет-сайти "моделі" здійснювали в режимі онлайн відеотрансляції відвертого та порнографічного змісту.

Під час проведення обшуків за адресами веб-студій поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, веб-камери, близько 200 тисяч гривень та так звані сексуальні іграшки.

За словами т.в.о. начальника відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Дмитра Гашицького, за онлайн відеоконтент порнографічного змісту організатори отримували від відвідувачів сайту чималу грошову винагороду. Заробіток "актрис" складав від 40 до 50% від цієї суми. Загалом місячний прибуток веб-студій становив близько мільйона гривень.

Нині проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за ч.3 ст.301 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів" та ч.3 ст.302 ККУ "Створення або утримання місць розпусти і звідництво". Наразі вирішується питання про оголошення організаторам порностудій підозри в скоєні цих злочинів та обрання їм запобіжного заходу.

Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

У Херсоні поліцейські викрили онлайн-порностудії з місячним прибутком близько мільйона гривень Сьогодні вранці в ході... Опубліковано Поліція Херсонської області Середа, 16 вересня 2020 р.

Нагадаємо, на Львівщині припинили роботу "реабілітаційного центру", де незаконно утримували десятки людей.